Chez ABB, une grande partie des commandes est liée à la transition numérique

San Jose, CA (awp) - Avec la vente de la division réseaux en décembre dernier, ABB a pris une nouvelle direction, avec l'accent mis sur la révolution numérique dans l'industrie. D'après le directeur du numérique, Guido Jouret, ces activités concernent une grande partie des commandes au sein des quatre divisions. Les ventes spécifiques de ce segment sont toutefois difficiles à estimer précisément, a-t-il indiqué dans une interview avec AWP.

"Environ 45% des commandes portent sur des produits en lien avec la transition numérique" affirme Guido Jouret. Mais cela ne permet pas d'évaluer la valeur effective des solutions numériques. Leur chiffre d'affaires reste effectivement difficile à estimer. "Comme pour les voitures ou les téléphones, nos produits, comme les chargeurs rapides pour véhicules électriques, sont de plus en plus numériques. Il est presqu'impossible de dissocier les composants numériques de ceux matériels, car ils sont de plus en plus liés".

La transition numérique doit jouer un "rôle clé" pour lutter contre le changement climatique en changeant "nos transports, notre agriculture et notre production énergétique et industrielle".

ABB s'estime bien positionné par rapport à la concurrence. "Dans la chimie, la raffinerie ou l'industrie pharmaceutique, nous savons comment rendre les processus plus efficaces", insiste le directeur. "Nous avons des produits que la concurrence n'a pas, par exemple dans la robotique", poursuit-il. La plateforme numérique ABB Ability, lancée en 2016, créée en partenariat avec des entreprises comme IBM et Microsoft, va "au-delà de l'infrastructure logicielle actuelle", assure M. Jouret.

A l'heure actuelle, les capacités de production sont exploitées "à seulement 45% dans beaucoup d'endroits", estime le directeur, qui en tient pour responsable des dysfonctionnements dans le parc de machines ou le manque de matériel. "Si tous les paramètres étaient optimisés ensemble, l'efficience pourrait doubler dans la plupart des usines", assure-t-il.

La numérisation prendra néanmoins du temps. "Notre offre numérique n'est pas encore dans une phase de boom, l'accélération viendra toutefois".

Face aux sanctions américaines contre Huawei, ABB, qui a noué un partenariat avec la firme chinoise dans le traitement des données, ne se montre pas inquiet et rappelle proposer à ses clients la solution cloud Azure de Microsoft depuis 2016.

