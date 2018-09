Grosse commande de Stadler Rail à ABB

Zurich (awp) - ABB a décroché auprès du fabricant de matériel ferroviaire thurgovien Stadler Rail une commande de plus de 100 millions de francs suisses. Le géant zurichois de l'électrotechnique lui fournira des équipements de tractions pour quelque 160 rames destinées aux transports urbains et régionaux ainsi qu'au trafic grandes lignes.

Les équipements de traction fournis par ABB se distinguent par leur légèreté et leur faible encombrement, écrit lundi ABB. Ces équipements, à savoir des transformateurs et des convertisseurs, assurent la conversion de l'énergie transmises par la caténaire dans les bonnes tensions et fréquences pour l'entraînement des moteurs de traction, explique le groupe établi à Zurich.

Ces équipements rendent les trains plus efficients en matière de consommation d'énergie, augmentent l'espace disponible et améliorent le confort des voyageurs. ABB présentera les dernières solutions dans le domaine ferroviaire couvertes par la commande de Stadler lors du salon des technologies du transport Innotrans, qui se tiendra à Berlin du 18 au 21 septembre.

