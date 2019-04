Japon: ABB va créer un réseau de stations de recharge avec Porsche

Zurich (awp) - ABB et Porsche vont collaborer au Japon. Le géant zurichois de l'électrotechnique fournira au fabricant automobile allemand des équipements pour un réseau de stations de recharge rapide destiné aux futurs véhicules électriques du constructeur de voitures de sport établi à Stuttgart.

La première station de recharge rapide entrera en service à mi-2020, précise vendredi ABB. Dans le cadre de leur collaboration, les deux entreprises entendent développer une nouvelle génération d'appareils délivrant une puissance de plus de 150 Kilowatts et compatibles avec le standard de charge rapide CHAdeMO. Le groupe zurichois indique avoir jusqu'à présent vendu plus de 10'500 installations de recharge rapide dans 73 pays.

Le gouvernement japonais s'est fixé pour objectif de n'autoriser à la circulation que des véhicules électriques et hybrides dès 2050. Porsche doit commercialiser dès l'an prochain son premier modèle à propulsion entièrement électrique, nommé Taycan. Le constructeur de Stuttgart entend investir pas moins de 6 milliards d'euros (6,72 milliards de francs suisses) d'ici 2022 dans la mobilité électrique.

