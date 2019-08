L'action ABB prend la tête du SMI

Zurich (awp) - ABB caracolait en tête du SMI à l'ouverture de la Bourse suisse lundi, suite à la nomination d'un nouveau directeur général en la personne du Suédois Björn Rosengren. Il prendra les rênes du géant zurichois de l'électrotechnique au 1er mars 2020. Les analystes saluent cette arrivée tout en soulignant les défis qui attendent le nouveau patron. Ses plus gros actionnaires, Investor AB et Cevian, sont satisfaits.

Vers 09h23, le titre ABB gagnait 3,6% à 18,15 francs suisses, dans un marché des valeurs vedettes en hausse de 1,13%.

UBS estime que "le marché va juger cette nouvelle positivement, vu le parcours de Björn Rosengren", quand la ZKB rappelle que l'entreprise se trouve en plein milieu d'une phase de transformation.

JP Morgan s'attend à une réaction positive du marché, compte tenu "des antécédents et de la crédibilité qu'apporte M. Rosengren à ABB". Les défis de l'entreprise et une décennie de sous-performance seront toutefois longs à régler. "Nous ne nous attendons pas à une remise à zéro des prévisions avec l'arrivée du nouveau CEO, comme il a été embauché pour exécuter le plan existant."

Les analystes énumèrent les défis qui attendent le groupe: la conclusion du désinvestissement de la division Grids d'ici le deuxième trimestre 2020, l'intégration de GE Industrial Solutions, l'achèvement de la mise en oeuvre de la nouvelle structure organisationnelle et l'élimination des coûts échoués.

Vontobel explique de son côté ne pas avoir eu l'occasion "de faire la connaissance personnellement de M. Rosengren, mais il a certainement une pléthore d'expérience et d'antécédents. Son nom était apparu il y a deux semaines sur les fils d'actualités, sa nomination n'est pas une totale surprise."

Le plus important actionnaire du spécialiste de l'automation, Investor AB, a aussi salué cette nomination. "Nous soutenons pleinement la nouvelle orientation stratégique d'ABB avec une structure organisationnelle simplifiée et décentralisée, avec l'accent mis sur la création de valeur au client dans les quatre divisions Electrification, Industrial Automation, Motion et Robotics & Discrete Automation", a indiqué son président et directeur général Johan Forssell dans un communiqué.

Deuxième plus gros actionnaire d'ABB (avec une part de 5,3%), l'activiste Cevian Capital a assuré soutenir entièrement ce choix, par la voix de son co-fondateur et membre du conseil d'administration d'ABB, Lars Förberg. Björn Rosengren "possède la bonne expérience et le style de leadership pour mener à bien la transformation et la stratégie d'ABB".

ck/al