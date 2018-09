Nouveau responsable pour ABB en Chine

Zurich (awp) - ABB s'est trouvé un nouveau responsable pour ses activités en Chine. Le géant zurichois de l'électrotechnique a nommé Zhiqiang Zhang en tant que managing director d'ABB Chine. Il succèdera dès le 1er octobre à ce poste à Chunyuan Gu, le directeur général de la filiale de l'Empire du Milieu et président de la région Asie, Proche-Orient et Afrique, qui assurait jusqu'alors cette tâche en plus de ses attributions.

Membre de la direction générale d'ABB, M. Gu conserve ses fonctions, précise vendredi ABB. Citoyen chinois, M. Zhang dispose d'une expérience de direction de 30 ans et une connaissance approfondie du marché chinois, après avoir oeuvré dans plusieurs entreprises globales, dont dernièrement le groupe industriel suédois Sandvik, en tant que responsable pour la région Asie-Pacifique et président de Sandvik China.

Diplômé en électronique de l'Université Jiaotong à Pékin, l'une des plus anciennes du pays, M, Zhang a notamment travaillé pour le compte de Nokia-Siemens et Siemens VDO Automotive. Outre le mandarin, le nouveau responsable maîtrise l'allemand et l'anglais. ABB emploie quelque 18'000 collaborateurs en Chine, et y produit plus de 90% des équipements et solutions livrées dans le pays.

vj/buc