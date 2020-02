Prévisions ABB: chiffre d'affaires 7,17 milliards de dollars au 4e trimestre

Zurich (awp) - Le conglomérat énergétique et d'automation ABB prévoit de livrer mercredi 5 février les résultats obtenus sur le quatrième trimestre de l'an dernier. Treize analystes se sont prêtés pour le consensus AWP au jeu des pronostics:

T4 2019E (en mio USD) consensus AWP T4 2018A chiffre d'affaires: 7'169 7'395 entrées de commandes: 6'784 6'985 Ebita opérationnel: 703 584 bénéfice net: 295 317 (en CHF) dividende par action: 0,80 0,80

FOCUS: les difficultés macroéconomiques invoquées pour expliquer le ralentissement de la demande et des recettes au troisième trimestre ne se sont pas estompées sur l'ultime partiel, laissant augurer une performance à l'avenant.

Le groupe zurichois - en pleine transformation - risque par ailleurs de ne s'avancer que prudemment sur le terrain des prévisions à court terme, au vu de la prochaine passation de pouvoir à la tête de l'entreprise. Le premier semestre 2020 en tout cas devrait être marqué par la finalisation de la cession des activités dans les réseaux électriques à Hitachi.

OBJECTIFS: sans s'aventurer justement sur des perspectives chiffrées, la direction s'est contentée en octobre dernier d'articuler pour l'année écoulée une modeste croissance organique, assortie d'une extension de la marge bénéficiaire.

A plus longue échéance, la division Robotique et automatisation de finition doit dégager une marge Ebita de 13 à 17%, Dispositifs de traction de 14 à 18%, Electrification de 15 à 19% et Automatisation industrielle de 12 à 16%. A l'échelle du groupe, la croissance doit s'établir entre 3 et 6%, la marge Ebita entre 13 et 16% et le rendement sur capitaux investis (ROCE) entre 15 et 20%.

POUR MÉMOIRE: ABB a désigné en août Björn Rosengren pour succéder à Ulrich Spiesshofer à la tête l'entreprise, à compter du 1er mars prochain. Ce dernier avait créé l'émoi en février avec l'annonce de son départ immédiat. Le président Peter Voser assume la double casquette depuis lors.

Les observateurs attendent du futur nouveau timonier un nouvel élan dans la transformation déjà amorcée et une cure d'amaigrissement.

COURS DE L'ACTION: la nominative ABB a cédé quelque points de pourcentage depuis le début de l'année, après s'être toutefois enrobée d'un quart en 2019.

site internet: www.abb.com

