Prévisions ABB: chiffre d'affaires trimestriel à 9,28 milliards de dollars

ABB dévoile ses résultats trimestriels jeudi 25 octobre.

T3 2018E (en mio USD) cons. AWP T3 2017A entrées de commandes 9'205 8'157 chiffre d'affaires 9'277 8'724 Ebita opérationnel 1'161 1'124 bénéfice net 601 571

FOCUS: le marché table sur une croissance avec un taux à deux chiffres en pourcent des entrées de commandes au 3e trimestre. Les optimistes pensent qu'en excluant les effets des acquisitions, ce taux restera à deux chiffres. En raison d'un moindre carnet de commandes des divisions Automation et Réseaux électriques (Power Grid), la croissance organique du chiffre d'affaires pourrait n'être que juste positive.

La performance globale du groupe devrait avoir encore souffert de la faiblesse au niveau des grosses entrées de commandes.

La marge opérationnelle inclura pour la première fois la consolidation de la division Industrial Solutions rachetée à General Electric il y a une bonne année et pour laquelle ABB a dépensé environ 2,6 milliards de dollars. ABB a relevé que cette acquisition aura un effet dilutif pour la marge de la division des produits d'électrification. Les analystes estiment cette influence négative sur la marge Ebita jusqu'à 3 points de pourcent. Cela impactera aussi la marge du groupe dans son ensemble.

OBJECTIFS: comme d'habitude, ABB s'était montré prudent en terme de prévision en juillet dernier. Les signaux macroéconomiques laissent entrevoir une poursuite de la croissance en Europe, aux Etats-Unis et en Chine, avaient indiqué des responsables. Les risques géopolitiques ont toutefois augmenté et les prix du pétrole et les effets monétaires vont probablement continuer d'influer sur les résultats de l'entreprise.

Le patron Ulrich Spiesshofer s'était toutefois montré optimiste pour la rentabilité et avait dit être confiant que les marges de bénéfices opérationnels continuent de s'améliorer.

Il avait ajouté ne pas être inquiet de la hausse de 1% seulement du chiffre d'affaires au 2e trimestre, estimant que, dans les affaires pré-cycliques, le groupe était sur la voie et que, pour les affaires post-cycliques, on était "dans la bonne direction". La baisse du chiffre d'affaires de la division Réseaux électriques s'explique par un carnet de commandes plus faible, avait-il ajouté, promettant une amélioration au 2e semestre. Il avait confirmé que cette division devrait atteindre, en 2018, la fourchette de marge de bénéfice visée.

POUR MÉMOIRE: fin août, la rumeur a de nouveau circulé selon laquelle ABB envisagerait la vente de Power Grid. Selon une agence de presse, des discussions étaient en cours avec des conseillers sur les divers options. Si aucun processus de vente n'a été engagé, le conseil d'administration et le principal actionnaire, Investor AB, sont ouverts à toutes les propositions, avait-on affirmé. ABB avait refusé de commenter.

Il y a quelques jours, la même rumeur a de nouveau circulé. L'option privilégiée serait la cession d'une participation majoritaire dans la division, selon cette rumeur. La vente d'une participation minoritaire ou une mise en Bourse seraient aussi possibles, selon une autre agence de presse. Pour les analystes, Power Grid vaut environ 11 milliards de dollars. Aucune décision ne devrait tomber avant la conférence de presse de bilan de février 2019.

COURS DE L'ACTION: depuis le début de l'année, l'action ABB a perdu un bon 20%, effaçant pratiquement son gain de 21% de l'an dernier. Une grosse partie du repli est intervenue fin janvier, début février. La récente baisse s'explique par la correction des marchés mondiaux des actions il y a trois semaines.

