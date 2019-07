Prévisions ABB: ventes trimestrielles attendues à 6,96 milliards de dollars

Zurich (awp) - Le géant zurichois de l'électrotechnique ABB dévoile jeudi ses résultats au 2e trimestre 2019. Huit analystes ont présenté leurs attentes en vue d'établir le consensus AWP:

T2 2019E (en mio USD) consensus AWP T2 2018 entrées de commandes 7'260 7'133 revenus 6'964 6'731 Ebita opérationnel 814 855

FOCUS: ABB présente pour la première fois en ce 2e trimestre ses résultats sur la base de sa nouvelle structure de divisions. La performance de la division Power Grids est comptabilisée au titre d'activité non poursuivie, celle-ci étant vendue au japonais Hitachi. Au vu de ce réagencement, il sera difficile d'effectuer une comparaison avec la période correspondante de l'an dernier.

Indépendamment de cela, les analystes partent du principe que la dynamique dans les différents secteurs d'activité d'ABB s'est probablement affaiblie. La crise de l'industrie automobile mondiale est susceptible d'avoir affecté plus particulièrement la Division Robotique & Automation. De plus, les effets de change devraient avoir pesé sur les ventes et les prises de commandes.

Le bénéfice devrait quant à lui être grevé par divers charges exceptionnelles. L'acquisition de GE Industrial Solutions, la vente récemment annoncée de l'activité onduleurs solaires ainsi que les coûts de la restructuration en cours du groupe se feront à nouveau sentir.

Par ailleurs, la question de la succession à l'ex-directeur général Ulrich Spiesshofer, qui a quitté ses fonctions en avril, reste ouverte. Pour l'heure, le président Peter Voser assume également l'intérim à la direction du groupe sis à Zurich. Les analystes spéculent sur le fait que l'identité du nouveau patron sera bientôt annoncé. Cependant, il faudra peut-être encore se montrer patient avant son entrée en fonctions. De l'avis des experts, il devrait s'agir d'une personnalité extérieure à ABB.

OBJECTIFS: en avril, le directeur financier Timo Ihamuotila a annoncé une amélioration de la marge opérationnelle (Ebita) pour l'ensemble de 2019 par rapport à l'année précédente. Cependant, celle-ci devrait toujours être affectée par l'intégration de la division Solutions industrielles de General Electric. Selon M. Ihamuotila, la transformation de l'entreprise associée à la vente de la division Power Grids et à la dissolution de l'ancienne structure matricielle est en bonne voie.

Peter Voser a également ajouté lors de l'assemblée générale de mai: "Malgré un environnement économique difficile, en particulier en Europe, nous constatons une croissance du chiffre d'affaires et une amélioration des marges en 2019". Il a confirmé la fourchette pour la marge Ebita opérationnelle à moyen terme de 13 à 16%.

Mais M. Voser s'attend également à ce qu'ABB connaisse des turbulences en 2019: "Il y a des vents contraires importants sur certains des marchés sur lesquels nous opérons", a déclaré Peter Voser dans une interview il y a deux semaines.

POUR MÉMOIRE: Sous le feu des critiques de certains actionnaires, notamment, Ulrich Spiesshofer a quitté ses fonctions en avril avec effet immédiat, le président Peter Voser assumant depuis l'intérim. La rentabilité du premier trimestre a été affectée par l'intégration de la division Solutions industrielles (GEIS) reprise de General Electric.

Des coûts liés au processus de désinvestissement en cours des activités liées aux réseaux électriques ont aussi pesé. Selon ABB, ces "coûts" consistent en des prestations fournies pour la division réseaux électriques, mais qui ne répondent pas aux critères permettant de les comptabiliser comme activités abandonnées.

ABB s'attend à ce que la majorité de ces coûts soient transférés à Power Grids ou cessent lorsque la transaction sera achevée au premier semestre 2020.

COURS DE L'ACTION: les nombreux changements intervenus n'ont fourni aucune impulsion au titre ABB. Après avoir perdu pas moins de 28% l'an dernier, ce dernier a encore fléchi cette année, alors que l'indice de référence SMI a gagné près de 18%.

