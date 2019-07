Abbott : Jefferies remonte son objectif de cours

18/07/2019 | 13:57

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Abbott Laboratories et remonte son objectif de cours de 80 à 98 dollars, au lendemain des résultats trimestriels du groupe de santé, marqués par une croissance organique de 7,5% des ventes.



'Les objectifs annuels ont été relevés de 50 points de base et quatre cents en milieux de fourchettes, avec des propos sur Libre, MitraClip et Alinity suggérant que la croissance peut encore accélérer dans chacune de ces lignes de produits', souligne le broker.



