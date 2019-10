ABBOTT LABORATORIES : un trimestre contrasté

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Abbott Laboratories a publié un bénéfice net trimestriel supérieur aux attentes mais un chiffre d'affaires légèrement décevant. Au troisième trimestre 2019, la medtech américaine a réalisé un bénéfice net de 960 millions de dollars, ou 53 cents par action, contre 563 millions, ou 32 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 84 cents, contre un consensus de 75 cents. Le chiffre d'affaires a progressé de 5,5 % à 8,08 milliards alors que Wall Street visait 8,11 milliards. Pour le trimestre en cours, le groupe vise un BPA compris entre 94 et 96 cents.Les analystes tablent sur 95 cents. Abbott Laboratories a également, resserré sa fourchette de prévision 2019. Il attend un BPA compris entre 3,23 et 3,25 dollars, contre entre 3,21 et 3,27 dollars auparavant.