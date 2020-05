ABBOTT : la FDA enquête sur son test Covid-19

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les autorités américaines ont prévenu que le test serologique d'Abbott du Covid-19 permettant de détecter un cas positif en cinq minutes pouvait se tromper. La FDA va donc mener une enquête. Ce test est utilisé quotidiennement par la Maison Blanche comme dans des milliers d’hôpitaux américains. Abbott a rappelé que son test détectait avec précision plus de 90% des infections.FDA (Food and Drug Administration)Parmi les attributions de la Food and Drug Administration (l'autorités sanitaire aux Etats-Unis) on compte notamment la délivrance des autorisations de mise sur le marché de l'ensemble des médicaments destinés à ce pays, qui représente le premier marché mondial pour l'industrie pharmaceutique.