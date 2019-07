ABBOTT : relève sa prévision de bénéfice annuel

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Abbott Laboratories a publié des résultats trimestriels en demi-teinte et relevé ses prévisions annuelles. Le fabricant de matériel médical, également spécialisé dans la nutrition et les diagnostiques, a réalisé au deuxième trimestre 2019 un bénéfice net multiplié par deux à 1,465 milliard de dollars, ou 56 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 82 cents contre un consensus de 80 cents. Le chiffre d'affaires a progressé de 2,7% à 7,979 milliards. Wall Street visait 7,997 milliards.Abbott a relevé sa prévision annuelle de BPA, hors éléments exceptionnels. Le groupe table sur un BPA compris entre 3,21 et 3,27 dollars, contre entre 3,15 et 3,25 dollars auparavant.