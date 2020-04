Abbott Labs : BPA trimestriel un peu meilleur que prévu

16/04/2020 | 14:07

Abbott Laboratories affiche un BPA ajusté des opérations poursuivies en hausse de 3,2% à 65 cents au titre du premier trimestre 2020, dépassant d'un cent le consensus, pour des revenus en croissance de 2,5% à plus de 7,7 milliards.



En organique, le chiffre d'affaires du groupe de santé a augmenté de 4,3% sur les trois premiers mois de l'année, une croissance tirée par les divisions nutrition (+7,3%) et produits pharmaceutiques établis (+9,3%).



En raison des incertitudes sur la durée et l'impact de la pandémie, Abbott suspend ses objectifs annuels, à savoir un BPA ajusté entre 3,55 et 3,65 dollars et une croissance organique des ventes entre 7 et 8%.



