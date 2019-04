Abbott Labs : consensus battu au 1er trimestre

17/04/2019 | 14:50

Abbott Laboratories publie au titre des trois premiers mois de 2019 un BPA ajusté des opérations poursuivies de 63 cents, dépassant ainsi de deux cents le consensus de marché ainsi que sa fourchette cible précédente.



Le groupe de santé revendique des revenus en hausse de 2% à 7,5 milliards, avec une croissance organique là aussi supérieure à ses prévisions à 7,1%, portée par des progressions à deux chiffres de ses moteurs à long terme comme FreeStyle Libre, MitraClip et Alinity.



Fort de ce début d'exercice solide, Abbott confirme tabler pour l'ensemble de l'année 2019 sur un BPA ajusté compris entre 3,15 et 3,25 dollars, soit une croissance à deux chiffres en milieu de cette fourchette.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.