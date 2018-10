Abbott Labs : dépasse les attentes au 3e trimestre

17/10/2018 | 14:20

Abbott Laboratories publie au titre de son troisième trimestre 2018 un bénéfice net ajusté des opérations poursuivies en hausse de 16% à 1,34 dollar, soit 75 cents par action, un BPA supérieur d'un cent à l'estimation moyenne des analystes.



A 7,7 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du groupe de santé a progressé de 12,1% en données publiées et de 7,8% sur une base organique, croissance tirée avant tout par les équipements médicaux (+9,8% en organique).



A l'occasion de cette publication, Abbott Laboratories indique resserrer sa fourchette-cible de BPA ajusté des opérations poursuivies à entre 2,87 et 2,89 dollars, se disant 'bien placé pour atteindre la borne haute de sa fourchette cible initiale'.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.