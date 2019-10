Abbott : en ligne avec les attentes au 3e trimestre

16/10/2019 | 13:57

Abbott Laboratories affiche un BPA ajusté des opérations poursuivies en hausse de 12% à 84 cents au titre du troisième trimestre, en ligne avec le consensus, et se dit 'en voie d'atteindre les bornes hautes de ses objectifs initiaux pour l'année'.



Ses revenus ont augmenté de 5,5% à 8,08 milliards de dollars, avec une croissance organique de 7,6% emmenée par ses équipements médicaux (+10,6%), en particulier ceux destinés aux attaques cardiaques (+22,2%) et au diabète (+29,6%).



Abbott indique tabler désormais pour l'année 2019 sur un BPA ajusté entre 3,23 et 3,25 dollars, resserrant ainsi sa fourchette cible qui allait de 3,21 à 3,27 dollars précédemment, ce qui implique une progression attendue de 12,5% en moyenne par rapport à 2018.



