Abbott : relèvement des objectifs annuels

17/07/2019 | 14:16

Abbott indique tabler désormais pour l'année 2019 sur un BPA ajusté entre 3,21 et 3,27 dollars (et non plus entre 3,15 et 3,25 dollars) et une croissance organique des ventes entre 7 et 8% (et non plus entre 6,5 et 7,5%).



Sur son deuxième trimestre, le groupe de santé affiche un BPA ajusté des opérations poursuivies de 82 cents, dépassant ainsi de deux cents le consensus de marché ainsi que sa fourchette cible précédente.



Ses revenus ont augmenté de 2,7% à huit milliards de dollars, avec une croissance organique de 7,5% emmenée par ses équipements médicaux (+10,5%), en particulier ceux destinés aux attaques cardiaques (+24,6%) et au diabète (+35,3%).



