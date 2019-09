Abbott : s'associe avec Sanofi pour le diabète

16/09/2019 | 09:33

Sanofi et Abbott annoncent une association pour intégrer les technologies de mesure de la glycémie et d'administration d'insuline afin de transformer la prise en charge du diabète.



Cette collaboration vise à permettre à des millions de personnes atteintes de diabète sous insulinothérapie de faire l'expérience d'un dispositif connecté.



Les deux entreprises vont mobiliser leurs capacités d'innovation en matière de soins connectés pour développer des outils combinant la technologie révolutionnaire FreeStyle Libre aux données sur le dosage de l'insuline dans de futurs stylos intelligents et applications de dosage de l'insuline, ainsi que dans un logiciel cloud.



Ces échanges de données permettront aux personnes atteintes de diabète et à leurs médecins de prendre des décisions thérapeutiques mieux informées en termes de médication, de nutrition et de mode de vie.



' Cette relation stratégique avec Abbott est emblématique de l'évolution que va connaître notre engagement en faveur de l'amélioration de la prise en charge du diabète et passera par l'intégration d'outils numériques dans la vie quotidienne des patients ', a déclaré Gustavo Pesquin, Senior Vice-Président, Franchise Globale Diabète et Cardiovasculaire de Sanofi.



' Cette collaboration avec Abbott représente un pas de plus vers la création d'un écosystème connecté qui devrait contribuer à améliorer le contrôle du diabète et le cycle de décisions en lien avec la qualité de vie des patients diabétiques, grâce à une prise en charge individualisée de leur glycémie. '



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.