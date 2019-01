ABBVIE : rate le consensus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AbbVie a dévoilé des résultats trimestriels inférieurs aux attentes. Au quatrième trimestre 2018, le laboratoire pharmaceutique américain a accusé une perte nette de 1,826 milliard de dollars, ou 1,23 dollar par action, contre un bénéfice de 52 millions, ou 3 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,90 dollar, au-dessus du consensus qui le donnait à 1,94 dollar. Le chiffre d'affaires a progressé de 7,3% à 8,305 milliards. Wall Street tablait sur 8,35 milliards.Pour 2019, AbbVie prévoit un BPA 2019 compris entre 7,39 et 7,49 dollars. En ajusté, le BPA est attendu entre 8,65 et 8,75 dollars. Le consensus FactSet est de 8,72 dollars.