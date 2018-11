AbbVie : relèvement d'objectif et de dividende

02/11/2018 | 14:42

A l'occasion de ses trimestriels, AbbVie indique relever sa fourchette cible de BPA ajusté pour 2018 à entre 7,90 et 7,92 dollars, et annonce un rehaussement de 11,5% de son dividende, à 1,07 dollar par action, à partir de février prochain.



Le groupe pharmaceutique revendique un BPA ajusté en croissance de 51,8% à 2,14 dollars au titre du trimestre écoulé, dépassant ainsi de 12 cents le consensus, pour des revenus de 8,24 milliards, en progression de 18,5% hors effets de changes.



'Nous bâtissons une franchise d'oncologie hématologique de premier plan, qui apporte maintenant des revenus de plus d'un milliard par trimestre et devrait poursuivre une croissance vigoureuse l'année prochaine et au-delà', souligne le PDG Richard Gonzalez.



