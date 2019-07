AbbVie : relèvement de la fourchette-cible de BPA annuel

26/07/2019 | 14:21

A l'occasion de trimestriels meilleurs que prévu, AbbVie indique relever son objectif de BPA ajusté pour l'ensemble de 2019 à entre 8,82 et 8,92 dollars, contre une fourchette cible qui allait de 8,73 à 8,83 dollars précédemment.



Le groupe pharmaceutique revendique un BPA ajusté de 2,26 dollars au titre du trimestre écoulé, battant ainsi de six cents le consensus, pour des revenus ajustés de 8,25 milliards, en progression de 1,5% hors effets de changes.



AbbVie rappelle en outre avoir conclu fin juin un accord définitif pour l'acquisition d'Allergan, via une transaction en numéraire et en actions, pour une valeur des fonds propres de l'ordre de 63 milliards de dollars.



