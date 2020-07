ABBVIE : bat le consensus au second trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AbbVie a publié une perte de 738 millions de dollars au deuxième trimestre 2020, soit 46 cents par action, contre un bénéfice de 741 millions, ou 49 cents par action, un an plus tôt. Le BPA ajusté, c'est-à-dire hors éléments exceptionnels, ressort positif à 2,34 dollars, légèrement au-dessus du consensus FactSet de 2,20 dollars. Le chiffre d'affaires a en revanche progressé de plus de 26% sur un an, à 10,43 milliards de dollars, mieux que les 9,9 milliards attendus. Sur l'exercice 2020, le laboratoire pharmaceutique anticipe un BPA ajusté compris entre 10,35 et 10,45 dollars.