AbbVie : partenariat oncologique avec Genmab

10/06/2020 | 14:18

La société de biotechnologies danoise Genmab a fait part d'un partenariat oncologique avec AbbVie, visant à développer et à commercialiser conjointement trois produits de Genmab, dont le médicament expérimental contre le cancer epcoritamab.



Selon les termes de l'accord, l'Américain versera un paiement initial de 750 millions de dollars à Genmab, qui pourra aussi recevoir potentiellement des paiements d'étapes et redevances supplémentaires représentant un potentiel de 3,15 milliards.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.