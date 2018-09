ABC Arbitrage : résultats en berne avec la volatilité

25/09/2018 | 09:21

Les comptes semestriels d'ABC Arbitrage souffrent du manque persistant de volatilité sur les marchés financiers. Même si l'acompte sur dividende reste inchangé, et que la direction entend améliorer le rendement des fonds propres.



Au premier semestre 2018, l'arbitragiste a enregistré un recul de son 'produit de l'activité courante' de 11,4% à 18,6 millions d'euros, le résultat net part du groupe se tassant d'environ 14% à 8,5 millions d'euros (0,15 euro par action, - 0,02 euro), le tout selon les normes IFRS 15.



Le groupe évoque 'des phases de marché hétéroclites', avec un mois de janvier très calme, puis un 'brutal' regain de volatilité en février. Par nature favorable au groupe, cette tendance est cependant retombée 'fortement' dès le mois de mars.



ABC Arbitrage versera cependant un acompte sur dividende 2018 stable de 0,20 euro par action, en numéraire et par 'prélèvement sur le compte primes d'émission'.



En guise de perspectives, le groupe commente : 'Le 2e semestre 2017 et l'exercice 2018 soulignent ses difficultés à produire pour l'instant des performances au niveau de ses ambitions face à des paramètres exogènes défavorables à son industrie'.



Soulignant le rendement sur fonds propres annualisé de 11% atteint au 1er semestre, le PDG Dominique Ceolin déclare : 'les objectifs du groupe sont clairement de retrouver des rentabilités sur fonds propres sensiblement supérieures à 15% et non de rester sur ces niveaux 'satisfaisants''.





