ABC arbitrage

Calendrier financier 2019

La société ABC arbitrage vous informe des principales échéances de sa communication financière pour l'exercice 2019.

Annonce des résultats annuels 2018 Mardi 26 mars 2019 Assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires Vendredi 14 juin 2019 Annonce des résultats semestriels 2019 Mardi 24 septembre 2019

Les communiqués seront publiés aux dates précitées à 08h00 du matin, avant ouverture des marchés.

Par ailleurs, comme pour l'exercice 2019, le groupe ABC arbitrage fait le choix de ne pas publier d'information trimestrielle ou intermédiaire pour l'exercice 2019 (en conséquence des modifications apportées à la directive n°2004/109/CE dite directive "Transparence" et conformément à la recommandation de l'Autorité des Marchés Financiers sur ce sujet (DOC-2015-03).

