ABC arbitrage : Rapport financier semestriel 2019

Dans la continuité du quatrième trimestre 2018, les mois de janvier et février ont présenté des paramètres qui ont permis au groupe de maintenir un rythme d'activité satisfaisant. L'activité liée aux OST demeure toujours aussi faible et condamne temporairement une partie de nos sources de revenus, déséquilibrant localement le business model du groupe.. Le premier semestre 2019 est caractérisé par les intentions annoncées par la banque centrale européenne de finalement poursuivre et même intensifier les programmes de taux négatifs et les Quantitative Easing ("QE"). La FED a elle aussi annoncé un programme de soutien à l'économie à travers une baisse des taux, ce qui est globalement défavorable aux stratégies historiques du groupe .

2. Distribution

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale a voté deux versements (l'un devant intervenir avant le 31 octobre 2019, l'autre avant le 31 décembre 2019) d'un montant de 0,10 euro par action à prélever, par ordre de priorité, sur le compte « report à nouveau », le compte « autres réserves » et le compte « primes d'émission ». Cette décision a été prise en constatant que cela ne freinera en rien les besoins de développement du groupe.

Compte tenu des actions composant le capital social existant à la date du conseil d'administration arrêtant les comptes semestriels, ces versements représenteraient chacun une somme globale maximale de 5 851 205 euros. Les comptes « report à nouveau » et « autres réserves » étant nuls, ces deux distributions s'effectueront à partir du compte « primes d'émission » qui serait par conséquent ramené dans un premier temps à un montant de 53 325 694 euros puis lors du second versement à un montant de 47 474 489 euros. Ces versements, uniquement proposés en numéraire, auront, du fait du prélèvement sur le compte primes d'émission, la nature fiscale d'un remboursement d'apports au sens de l'article 112 1° du Code général des impôts.

Le calendrier du premier versement est le suivant :

date de détachement : mardi 8 octobre 2019,

paiement : jeudi 10 octobre 2019.

Le calendrier du second versement est le suivant :

date de détachement : mardi 10 décembre 2019,

paiement : jeudi 12 décembre 2019.

La somme de ces deux montants est identique au versement réalisé en fin d'année depuis de nombreux exercices. Identifiée comme une valeur à fort rendement, les distributions au cours de l'année 2019 représenteront un rendement de plus de 7% sur la base du cours de bourse du 31/12/2018.

3. Perspectives

En 2017, le lancement de Step Up 2019, suite logique du programme précédent, avait défini des objectifs qui devaient, courant 2018, compenser partiellement les situations de marché que le groupe rencontre depuis quelques années. Les situations de février, mars et du quatrième trimestre 2018 montrent la capacité du groupe à être très performant dans des marchés "normalement" vivants, et les performances 2018 des fonds commercialisés par le groupe sont sensiblement au dessus de la moyenne de l'industrie. Pour autant, les banques centrales n'ont pas encore relâché leur pression et semblent même décidées à l'intensifier pour 2019 et 2020. Le risque est donc non nul de voir des difficultés temporaires de collecte et/ou de nouvelles pressions tarifaires sur nos activités. Le premier semestre 2019 confirme cet état de fait. Le groupe considère donc son ROE au dessus des 10% annualisé comme correct.

Dans ce contexte, le groupe poursuit sa réflexion stratégique pour acter de la durée record du paradigme atypique des banques centrales et construire les objectifs prioritaires du prochain programme stratégique qui doit être présenté au premier trimestre 2020. Les 2 objectifs principaux pour 2019 restent d'une part la production de résultats significatifs sur les stratégies existantes pour assurer un ROE sensiblement au dessus de 10% et par ailleurs la saturation de la capacité de collecte des actifs sous gestion. Situation classique des derniers exercices, le rythme d'activité moyen du troisième trimestre est à nouveau inférieur à la moyenne du premier semestre 2019. Le développement européen de l'actionnariat du groupe est aussi au centre des préoccupations du conseil. ABC arbitrage souhaite maintenir sa politique de dividende tout en accélérant ses développements face au contexte actuel de faible volatilité.

Le conseil d'administration

Le 19 septembre 2019