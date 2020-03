ABC arbitrage : Résultats annuels 2019

Résultat 2019 : 18,3 M€

ROE 2019 : 12,8%





Paris, le 24 mars 20201 - 08h00

Communiqué de presse

Le conseil d’administration d’ABC arbitrage s’est réuni le 19 mars 2020 sous la présidence de Dominique Ceolin pour arrêter les comptes consolidés de l’exercice 2019. Les données financières se caractérisent comme suit :

31/12/2019 IFRS 31/12/2018 IFRS Produit de l’activité courante 37,2 M€ 40,1 M€ Résultat net part du groupe 18,3 M€ 19,7 M€ Bénéfice net par action (BNPA) 0,31 € 0,34 € Rendement Net (ROE) 12,8% 12,8%

Activité

2019 présente à nouveau des paramètres de marché sensiblement en dessous des moyennes historiques. L’univers des opérations de M&A reste peu dynamique en 2019 malgré une progression au second semestre. Les volumes poursuivent leur baisse. Les opérations des émetteurs sur leur capital sont également en baisse significative mais cohérente avec le niveau zéro des taux d’emprunt imposé par les banques centrales. La corrélation des résultats du groupe à ces paramètres, principalement à la volatilité, explique la quasi totalité de la baisse des résultats. Le groupe présente une rentabilité sur fonds propres de près de 13%, satisfaisante bien qu’en dessous de ses ambitions.

Politique de distribution

Pour rappel, en 2019, le conseil d’administration a approuvé la mise en place progressive d’une distribution trimestrielle. Suite à l’approbation par l’assemblée générale le 14 juin 2019, deux distributions de 0,10 euro par action ont été réalisées en octobre et en décembre 2019. Enfin, le conseil d’administration confirme qu'un acompte sur dividende de 0,10 euro par action également détachera le 23 avril 2020 pour une mise en paiement le 27 avril 2020.

La proposition du conseil d’administration quant au solde éventuel sera communiquée le 24 avril 2020.

Perspectives

Les résultats du plan “Step Up 2019” sont significatifs et cohérents avec les paramètres exogènes rencontrés et le savoir faire actuel du groupe mais restent en dessous des ambitions initiales. Le groupe a décidé de prioriser la gestion de la crise sanitaire en cours et présentera son plan stratégique “ABC 2022” mardi 24 mars sur abc-arbitrage.com - “ABC 2022” est centré sur un développement fort de l’activité de gestion pour compte de tiers et une hausse des investissements R&D.

Depuis fin février, la volatilité est en forte progression atteignant des niveaux supérieurs à ceux de 2008. Dans le cadre de cette crise sanitaire, le groupe a pris des mesures afin d’assurer un Plan de Continuité d’Exploitation pour ses activités et pour la sécurité de ses collaborateurs. En l’état actuel des appels de marges déposés en garantie de l’activité, le groupe ne rencontre pas de problème de collatéral malgré une augmentation importante de l’activité. Les données analytiques du groupe sont cohérentes avec les paramètres de marché rencontrés. Le groupe confirme une hausse significative du rythme d’activité sur une grande partie de ses stratégies. Par ailleurs, dans un contexte “d’hyper-volatilité”, les stratégies sur fusion-acquisition rencontrent un impact “mark to market” négatif, classique dans les crises précédentes de 2001, 2007 et 2008. La réalisation définitive et l’ampleur de cet impact, dépendra de la bonne convergence des opérations en cours. Les risques majeurs du groupe liés à cette crise sont, par exemple, une décision non coordonnée de fermeture des bourses ; une interdiction des ventes à découvert qui limiterait la capacité d’intervention des apporteurs de liquidité, métier des sociétés du groupe ; une hausse brutale des taux d’échecs et/ou une baisse des prix d’offres sur les opérations de Fusions-Acquisitions en cours. Par ailleurs, par comparaison avec la crise de 2008, la chute brutale des marchés financiers peut engendrer des décollectes massives qui impacteraient le chiffre d’affaires du groupe mais de manière secondaire. Après des mois de janvier et février calmes, le rythme d’activité du groupe est en ligne avec celui du 1er semestre 2019 avec un développement significatif du potentiel de résultat depuis début mars. L’ensemble du groupe est mobilisé pour délivrer les résultats en lien avec la volatilité actuelle dans le respect de ses collaborateurs et des restrictions en vigueur. Devant la gravité de cette crise sanitaire mondiale aux conséquences encore inconnues, le groupe reste particulièrement attentif aux évolutions à venir.

[1] A cette date, les procédures d’audit menées par les commissaires aux comptes sont toujours en cours.

Contacts : abc-arbitrage.com



Relations actionnaires : actionnaires@abc-arbitrage.com



Relations presse : VERBATEE / v.sabineu@verbatee.com EURONEXT Paris - Compartiment B

ISIN : FR0004040608



Reuters BITI.PA / Bloomberg ABCA FP

Pièce jointe