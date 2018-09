ABC arbitrage : Résultats semestriels 2018 : 8,5 M ROE annualisé : 11 %

Résultats semestriels 2018 : 8,5 M€

ROE annualisé : 11 %

Le conseil d'administration de la société ABC arbitrage s'est réuni le 21 septembre 2018, sous la présidence de Dominique Ceolin, pour arrêter les comptes consolidés semestriels 2018.

En millions d'euros 30/06/2018 IFRS 30/06/2017 IFRS 31/12/2017 IFRS Produit de l'activité courante 18,6 M€ 21,0 M€ 38,5 M€ Résultat net part du groupe 8,5 M€ 9,9 M€ 18,3 M€ Bénéfice net par action (BNPA) 0,15 € 0,17 € 0,32 € Rendement Net (ROE) 5,5% 6,1% 11,5%

Activité

En application des normes IFRS, le produit de l'activité courante consolidé au 30 juin 2018 s'élève à 18,6 M€ et le résultat net comptable consolidé s'établit à 8,5 M€, en diminution de 13,9% par rapport au S1 2017. La nouvelle norme IFRS 15 n'autorise plus la comptabilisation des commissions de performance non définitivement acquises. Au S1 2018, il s'agit de 1,6 M€ de commissions non comptabilisées contre 2,1 M€ au S1 2017. Les montants du tableau sont exposés sous IFRS 15 et sont donc directement comparables.

Le S1 2018 a présenté des phases de marché hétéroclites. Suite à des nouveaux records de faible activité en janvier, le mois de février a connu une montée brutale de la volatilité parfaitement exploitée par les stratégies du groupe. Cette hausse de la volatilité a perduré quelques semaines avant de retomber fortement dès le mois de mars.

Par ailleurs, le contexte des fusions et acquisitions sur les sociétés cotées a été impacté négativement par la situation géopolitique améric aine. De manière générale, les stratégies dites de "faible volatilité" qui avaient bien compensé l'inactivité des marchés au S1 2017 n'ont pas pu jouer ce même rôle.

Cet environnement défavorable aux activités du groupe oblige à une réflexion stratégique permanente. Le groupe a donc poursuivi la structuration de ses équipes afin d'appréhender les problématiques de plus en plus techniques de l'industrie financière. La volonté de construire de nouveaux produits pour augmenter la capacité de collecte reste également une des priorités du groupe pour contrer cet environnement.

Conseil d'administration

Didier Ribadeau-Dumas a souhaité démissionner de ses fonctions d'administrateur après avoir accompagné la croissance du groupe pendant près de 20 ans. Cette démission prend effet le 21 septembre 2018. L'ensemble du conseil d'administration et du groupe le remercie pour son engagement fidèle.

Politique de distribution

Compte tenu du programme d'investissement du groupe, le conseil d'administration confirme la distribution d'un montant de 0,20 € par action, cohérente avec le résultat réalisé. Approuvé par l'assemblée générale du 15 juin 2018, ce versement sera uniquement proposé en numéraire et aura, du fait du prélèvement sur le compte primes d'émission, la nature fiscale d'un remboursement d'apports au sens de l'article 112 1° du Code général des impôts.

Le détachement est prévu le mardi 27 novembre 2018 pour un paiement le jeudi 29 novembre 2018.

Perspectives

Le mois de février 2018 a démontré la capacité du groupe à être très performant dans un contexte de "marchés vivants". Le S2 2017 et l'exercice 2018 soulignent ses difficultés à produire pour l'instant des performances au niveau de ses ambitions face à des paramètres exogènes défavorables à son industrie.

Le rendement net (ROE), rapport du résultat net sur la moyenne des fonds propres, ressort à près de 5,5% sur le seul semestre. Les efforts fournis par le groupe permettent de présenter des résultats satisfaisants. Dominique Ceolin rappelle "que les objectifs du groupe sont clairement de retrouver des rentabilités sur fonds propres sensiblement supérieures à 15% et non de rester sur ces niveaux "satisfaisants". Nous entendons utiliser toute notre expertise pour ouvrir toutes les options stratégiques possibles afin de contrer cet environnement durablement adverse. Je reste confiant dans notre capacité à renforcer le couple "performances attractives" et "protection du capital" pour nos clients et actionnaires comme je l'ai rappelé lors de notre dernière assemblée générale."



S1 signifie "premier semestre" et S2 signifie "deuxième semestre".

