Casa Minerals : découvre 231 g/t d'argent, 6,15 % de zinc et > 1,0%* de cuivre dans une zone de forte concentration de minéralisation de zinc, d'argent et de cuivre située à 1 km au sud du site de découverte Golden Dragon du projet Pitman

VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / 12 décembre 2018 / Casa Minerals Inc. (TSX-V: Casa; OTC : CASXF; Francfort : 0CM) (la « société » ou « Casa ») a le plaisir d'annoncer que des travaux récents sur son domaine de Pitman, détenu à 100 % par la société, ont permis une zone importante de minerai sulfuré mixte sur un terrain situé à 1 km au sud de Golden Dragon (« GD »), site de découverte à haute teneur aurifère de la société. Cette découverte a été communiquée le 16 octobre 2018. La prospection et l'échantillonnage de roche et de sol dans la zone nouvellement découverte, appelée « Dragon Tale » (« DT ») ont révélé des taux jusqu'à 231 grammes d'argent par tonne et de 6,15 % de zinc. Les travaux n'ont pas encore permis de déterminer les limites de cette zone mais la minéralisation a été constatée aux affleurements d'une surface de 1,4 km sur 0,7 km et les anomalies géochimiques du sol potentiellement dues à cette minéralisation s'étendent dans toutes les directions.



M. Farshad Shirvani, président-directeur général, nous dit que « Ce succès récent est la continuation dans une série de découvertes importantes sur le terrain de Pitman, détenu à 100 % par la société. Nous sommes très heureux de cette nouvelle zone de minerai qui se trouve à moins de 1 km du site Golden Dragon ou des échantillons en surface d'une teneur en or jusqu'à 574 grammes et en argent jusqu'à 109 grammes par tonne ont été signalés. Cette nouvelle zone est facilement accessible pour de nouveaux travaux tels que le forage et, possiblement, l'échantillonnage en vrac. En considérant que ces découvertes sont très rapprochées, nous commençons à réévaluer nos attentes historiques. ».



Depuis 2008, les travaux sur le terrain Pitman de Casa comprennent la prospection, le mappage géologique et l'échantillonnage géochimique de plus de 1009 échantillons géochimiques du sol et de 269 échantillons de roche. Une prospection géophysique aérienne a été terminée en octobre de cette année (la société est encore en attente des résultats et le traitement des données est en cours). La zone « DT » de sulfures mixtes est exposée sur 320 mètres le long d'un chemin d'exploitation de construction récente et dans des affleurements irréguliers hors route. La plupart du terrain avoisinant est recouvert de forêt dense et d'alluvions glaciaires.



Le tableau suivant présente les analyses d'un choix d'échantillons des affleurements du socle rocheux. Ident. échantillon Type Vers l'est Vers le nord Année Ag (g/t) Cu (%) Pb (g/t) Zn (%) A0038669 Roche 541001 6066119 2018 231,00 >1,00* 1 256 6,15 A0007766 Roche 541016 6066095 2018 181,00 2,11 1 241 0,21 A0038614 Roche 541137 6066146 2018 73,90 0,39 73 0,24 A0007599 Roche 541289 6066174 2018 69,60 2,83 130 0,02 A0007763 Roche 541019 6066098 2018 59,60 0,71 179 7,26 A0007764 Roche 541032 6066068 2018 51,00 0,79 276 1,67 A0038604 Roche 541014 6066128 2018 46,50 0,75 404 2,12 A0007600 Roche 541289 6066174 2018 43,20 0,78 153 0,01 A0038611 Roche 541050 6065968 2018 39,60 0,42 58 0,03 A0038623 Roche 540980 6066171 2018 26,80 0,18 62 11,98 A0007781 Roche 541285 6066184 2018 25,00 0,40 218 0,07 A0007596 Roche 541285 6066189 2018 24,60 1,04 37 0,01 A0007787 Roche 541283 6066189 2018 24,00 0,56 76 0,01 A0007791 Roche 541282 6066193 2018 22,30 0,93 51 0,01 A0007765 Roche 541036 6066047 2018 22,20 0,31 224 4,36 A0007777 Roche 541287 6066180 2018 19,90 0,18 345 0,22 A0007782 Roche 541285 6066185 2018 19,90 0,41 329 0,07 A0007785 Roche 541284 6066187 2018 10,80 0,24 44 0,00 A0038606 Roche 540992 6066125 2018 9,80 0,14 101 6,62 A0007753 Roche 541152 6066161 2018 5,60 0,03 23 7,10 A0038626 Roche 541152 6066160 2018 4,60 0,03 17 4,67 A0007762 Roche 541005 6066138 2018 2,90 0,04 13 1,76 *Répétition du test de la limite de surdétection en cours.



La minéralisation DT se trouve dans des horizons sédimentaires de la zone de transition des formations Smithers du Jurassique moyen vers la roche du groupe Bowser Lake du Jurassique supérieur. Les routes aménagées exposent plusieurs zones à teneur en minerai de dimensions variables, séparées par des déblais. À l'heure actuelle, leur épaisseur et extension réelle reste inconnue mais, comme il ressort des dessins joints, les données géochimiques préliminaires du sol indiquent que la minéralisation peut s'étendre beaucoup plus loin que les affleurements découverts.



La carte suivante présente la localisation et les résultats de test pertinents pour les échantillons de roche de Dragon Tale :





Les trois cartes suivantes présentent la distribution des anomalies de sol de Dragon Tale pour le zinc, l'argent et le cuivre :









Nous sommes encore en attente des résultats de la prospection géophysique aérienne et d'un programme d'échantillonnage de suivi de fin Novembre.



La société détient les autorisations de forage pour certaines parties du terrain Pitman et elle vient de demander l'élargissement de la zone autorisée pour inclure sa découverte « DT » récente. Au moment de la continuation des travaux et, possiblement, l'échantillonnage en vrac sur le terrain en début de 2019, les routes d'accès existantes faciliteront considérablement ces travaux.



Assurance de qualité/ contrôle de qualité :



Les échantillons de la zone Golden Dragon ont été prélevés sur le terrain sous la surveillance de personnes qualifiées. Les échantillons ont été déposés dans des sacs en plastique adaptés et dans des sacs de transport et envoyés au laboratoire de test agréé selon la norme ISO/CEI 17025:2005 en utilisant des transporteurs commerciaux. Les échantillons de roche et de sol ont été traités et analysés en suivant des procédures de préparation et de traitement conformes aux standards industriels qui permettent d'obtenir des sous-échantillons homogènes. Ces derniers ont été traités ensuite par digestion à l'eau régale et ils ont fait l'objet d'essais ICP-MS et ICP-ES. Les échantillons à teneur élevée et au-dessus de la limite ont été réanalysés en utilisant des méthodes adaptées à la teneur en métaux. Les protocoles précis d'assurance et de contrôle qualité établis par les employés du laboratoire incluent des analyses répétées, l'intégration aléatoire d'échantillons à valeurs prédéterminées et la surveillance continue des instruments.



Personne qualifiée :



Erik Ostensoe, P.Geo., l'un des directeurs de la société, personne qualifiée conformément aux directives National Instrument 43-101, a vérifié et approuvé les informations techniques dans le présent communiqué de presse.



À propos de Casa Minerals Inc.



Casa Minerals Inc. (TSX-V : Casa; OTC : CASXF; Francfort : 0CM) est active dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières au Canada. La société détient une participation de 100 % des propriétés minières à plusieurs métaux de Pitman et de Keaper et une option d'acquérir une participation de 75 % de la propriété Arsenault VMS.

La propriété Arsenault comprend huit concessions minières couvrant environ 9 672,5 hectares dans la Atlin Mining Division, en Colombie-Britannique. La société a menée plusieurs programmes d'exploration sur la propriété et elle est d'avis qu'une intéressante cible d'exploration de sulfure massive d'origine volcanique se trouve sur ce terrain. Des travaux ultérieurs sont prévus en vue d'un forage de test au diamant dans plusieurs zones déterminées via du mappage géologique, de la prospection et des analyses géophysiques et géochimiques.



La propriété de Pitman comprend cinq concessions minières adjacentes, couvrant un total de 4 255,6 hectares et elle se situe à 20 km au nord de Terrace, en Colombie-Britannique. La propriété inclut plusieurs zones d'exploration historiques dont la zone de Pitman avec ses concentrations en cuivre, en molybdène et en argent, les zones à base de métaux aurifères Gold Dome/WoMo et Paddy Mac et Golden Dragon et Golden Tale, zones d'exploration multimétal récemment découvertes. Casa mène ses activités d'exploration par intervalles depuis 2005. Certaines parties de la propriété sont récemment devenus accessibles en raison du retrait des glaciers et des champs de neige. Les travaux à venir prévoient une analyse géophysique aérienne et des programmes de forage au diamant.



La propriété de Keaper, située à 20 km au nord-est de Terrace, en Colombie-Britannique, comprend cinq concessions minières adjacentes, couvrant un total de 3 789,5 hectares. Elle se caractérise par de nombreux gisements de cuivre et une zone potentiellement à haute teneur en argent et multimétaux. Les travaux sur le terrain sont en cours et les résultats seront communiqués dès que possible.



Au nom du comité directeur



Farshad Shirvani, M.Sc. Geology



Président-directeur général



Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à :



Casa Minerals Inc.

Farshad Shirvani, président-directeur général

Téléphone : (604) 689-9523



E-mail :



https://www.casaminerals.com



Déclarations prévisionnelles



Les informations du présent communiqué de presse comprennent des déclarations prévisionnelles qui, au moment de la publication, sont basées sur des hypothèses. Ces déclarations expriment les estimations, convictions, intentions et attentes de la direction. Elles ne constituent pas des garanties de la performance future. La société souhaite vous avertir du fait que toutes les déclarations prévisionnelles sont incertaines de par leur nature et que la performance réelle peut dépendre de plusieurs facteurs matériels dont la plupart ne peuvent pas être influencés par la société. Ces facteurs incluent, entre autres : les risques et les incertitudes concernant l'activité historique limitée de la société et l'obligation de respecter des règlementations relatives à la protection de l'environnement et des autorités. Par conséquent, les événements, conditions et résultats actuels et futurs peuvent différer considérablement des estimations, convictions, intentions et attentes exprimées ou implicites de ces déclarations prévisionnelles. Sauf dispositions contraires des législations sur les valeurs mobilières applicables, la société n'est pas obligée de publier des mises à jour ou d'ajuster les déclarations prévisionnelles.



LA BOURSE DE CROISSANCE TSX ET SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (AU SENS ATTRIBUÉ À CE TERME DANS LES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.



SOURCE : Casa Minerals Inc.

Diffusion d'une information Réseau Financier, transmit par l'EQS Group.

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.



Langue : Français Entreprise : Casa Minerals Inc. 409 Granville St., Suite 880 V6C 1T2 Vancouver, BC Canada Téléphone : +1 (604) 678-9587 E-mail : mike@casaminerals.com Site internet : www.casaminerals.com ISIN : CA14712X1078

Fin du message - EQS News-Service 757837 13-Déc-2018 CET/CEST

