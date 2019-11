2019-11-25: Abcourt annonce la découverte d'une nouvelle veine d'or à haute teneur à la mine Elder

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Bourse de croissance TSX - ABI.V

25 novembre 2019

ABCOURT ANNONCE LA DÉCOUVERTE D'UNE NOUVELLE VEINE D'OR À

HAUTE TENEUR À LA MINE ELDER

__________________________________________________________________

Rouyn-Noranda, Québec, Canada, le 25 novembre 2019

Mines Abcourt inc. (la « Société » ou « Abcourt ») (Bourse de croissance TSX : ABI, Berlin et Frankfort) est heureux d'annoncer la découverte d'une nouvelle veine d'or à

haute teneur dans le prolongement vers l'ouest d'une galerie sur le niveau 9 à la mine Elder.

Cette veine, la 9-1-5, présentement en développement, a donné des hautes teneurs, soit une moyenne 13,24 g/t d'or sur une vraie largeur de 1,1 mètre.

Les résultats d'opération pour le 1er trimestre terminé le 30 septembre seront annoncés plus tard cette semaine.

À propos de Mines Abcourt inc.

Mines Abcourt inc. est un producteur d'or et une société canadienne d'exploration avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. La propriété Elder contient des ressources en or (2018). Abcourt se concentre présentement sur l'exploitation de la mine Elder.

Sur la propriété Abcourt-Barvue, une étude de faisabilité 43-101 a été complétée par Roche et Genivar en 2007 et une mise à jour 43-101 a été complétée en 2019 par Services Miniers PRB inc. Un total de 8,07 M tonnes de réserves prouvées et probables avec une teneur de 51,79 g/t d'argent et 2,83 % zinc est disponible pour être exploitée. La partie exploitable par fosse est de 81,6 % du total et la partie exploitable sous terre est de 18,4 %. Les ressources présumées sont de 2,07 M tonnes avec une teneur de 114,16 g/t d'argent et 2,89 % de zinc.

En 2016, Abcourt a fait l'acquisition de la mine Géant Dormant, qui se trouve à mi-chemin entre Amos et Matagami, en Abitibi, Québec, dans le territoire couvert par le plan nord du gouvernement du Québec. La mine Géant Dormant possède une usine pouvant traiter de 700 à 750 tonnes par jour. Une évaluation des ressources minérales, selon le règlement Ni 43-101 a été déposée sur Sedar en mai 2019. Une étude de faisabilité positive a été complétée dernièrement par Services Miniers PRB inc. Les réserves minérales sont de 10 900 tonnes prouvées avec une teneur de 12,20 g/t d'or et de 475 625 tonnes probables avec une teneur de 11,85 g/t d'or. Les ressources présumées sont de 93 100 tonnes avec une teneur de 11,85 g/t d'or.