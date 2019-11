2019-11-29: Abcourt rapporte un profit net ajusté de 900K$ pour le 1er trimestre 2020

Nous prenons avantage d'un prix élevé de l'or et d'un taux de change favorable du dollar canadien en dollar US pour avancer nos différents projets afin d'augmenter la valeur de la compagnie pour le bénéfice des actionnaires.

Programme de forage pour les mines Elder et Géant Dormant et un programme de forage en cours à la mine

Le coût au comptant et le coût global de production sont des mesures de performance couramment utilisées au sein de l'industrie minière aurifère. La Société communique des données sur le coût au comptant par once en fonction du nombre d'onces vendues. Les coûts au comptant incluent les frais d'exploitation minière et les frais de redevances mais excluent l'amortissement et l'épuisement et les investissements en capital. Le coût global de production inclut le coût des ventes, les investissements nécessaires au maintien des opérations et les coûts d'administration exception faite de l'amortissement et l'épuisement et la dépense de désactualisation. La Société considère que le coût global de production présente une image plus complète de la performance de la Société et sa capacité à générer des liquidités.

Le présent rapport de gestion présente certaines mesures de rendement financier soit le total des coûts de production au comptant par once d'or vendus, les coûts nécessaires au maintien de la production par once d'or vendus, et le bénéfice avant intérêt, impôts et amortissement ainsi que le coût global de production, qui n'ont pas de définitions normalisées en vertu des IFRS. Ces mesures de performances peuvent ne pas être comparables à celles qui sont présentées par d'autres producteurs aurifères. Les mesures de rendement financier non conformes aux IFRS doivent être prises en compte conjointement avec d'autres données établies selon les IFRS.

À propos de Mines Abcourt inc.

Mines Abcourt inc. est un producteur d'or et une société canadienne d'exploration avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. La propriété Elder contient des ressources en or (2018) et a fait l'objet d'une étude PEA positive en 2012. Abcourt se concentre présentement sur l'exploitation de la mine Elder. Un programme d'exploration de 2M $ a récemment été approuvé par les administrateurs.

Sur la propriété Abcourt-Barvue, une étude de faisabilité 43-101 a été complétée par Roche et Genivar en 2007 et une mise à jour a été complétée en 2019 par Services Miniers PRB inc. Un total de 8,07 M tonnes de réserves prouvées et probables avec une teneur de 51,79 g/t d'argent et 2,83 % zinc est disponible pour être exploitée. La partie exploitable par fosse est de 81,6 % du total et la partie exploitable sous terre est de 18,4 %. Les ressources présumées sont de 2,07 M tonnes avec une teneur de 114,16 g/t d'argent et 2,89 % de zinc.

En 2016, Abcourt a fait l'acquisition de la mine Géant Dormant, qui se trouve à mi-chemin entre Amos et Matagami, en Abitibi, Québec, dans le territoire couvert par le plan nord du gouvernement du Québec. La mine Géant Dormant possède une usine pouvant traiter de 700 à 750 tonnes par jour. Une évaluation des ressources minérales, selon le Règlement 43-101 a été déposée sur Sedar en mai 2019. Une étude de faisabilité positive a été complétée dernièrement par Services Miniers PRB inc. Les réserves minérales sont de 10 900 tonnes prouvées avec une teneur de 12,20 g/t d'or et de 475 625 tonnes probables avec une teneur de 11,85 g/t d'or. Les ressources présumées sont de 93 100 tonnes avec une teneur de 11,85 g/t d'or. Des forages en surface débuteront bientôt.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt inc. (TSXV : ABI), veuillez consulter notre site web www.abcourt.comet le site Sedar www.sedar.com.

Ce communiqué de presse a été préparé par M. Renaud Hinse, ingénieur et président de Mines Abcourt inc. M. Hinse est une personne qualifiée selon les termes du Règlement 43-101. M. Hinse a approuvé la divulgation des informations scientifiques et techniques du présent communiqué de presse.