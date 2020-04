2020-04-16: Abcourt annonce la reprise des activités minières à la mine Elder et la ré-ouverture de l'usine Géant Dormant

Sur la propriété Abcourt-Barvue, une étude de faisabilité 43-101 a été complétée par Roche et Genivar en 2007 et une mise à jour a été complétée en 2019 par Services Miniers PRB inc. Un total de 8,07 M tonnes de réserves prouvées et probables avec une teneur de 51,79 g/t d'argent et 2,83 % zinc est

Mines Abcourt inc. est un producteur d'or et une société canadienne d'exploration avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. La propriété Elder contient des ressources en or (2018). Abcourt se concentre présentement sur l'exploitation de la mine Elder. Un programme d'exploration de 2M $ a récemment été approuvé par les administrateurs.

À propos de Mines Abcourt inc.

Lors du premier rappel hier, 75% des mineurs ont répondu à l'appel. Nous croyons que les absents se joindrons dès qu'ils sauront que la mine est ouverte et que toutes les recommandations sanitaires sont respectées.

Mines Abcourt inc. (la « Société » ou « Abcourt ») (Bourse de croissance TSX : ABI) est heureuse d'annoncer la reprise des activités minières à la mine Elder le 15 avril 2020, suite à l'addition, du secteur minier à la liste des activités prioritaires par le gouvernement du Québec. La ré-ouverture de l'usine Géant Dormant se fera au début de la semaine prochaine.

ET LA RÉ-OUVERTURE DE L'USINE GÉANT DORMANT

disponible pour être exploitée. La partie exploitable par fosse est de 81,6 % du total et la partie exploitable sous terre est de 18,4 %. Les ressources présumées sont de 2,07 M tonnes avec une teneur de 114,16 g/t d'argent et 2,89 % de zinc.

En 2016, Abcourt a fait l'acquisition de la mine Géant Dormant, qui se trouve à mi-chemin entre Amos et Matagami, en Abitibi, Québec, dans le territoire couvert par le plan nord du gouvernement du Québec. La mine Géant Dormant possède une usine pouvant traiter de 700 à 750 tonnes par jour. Une évaluation des ressources minérales, selon le Règlement 43-101 a été déposée sur Sedar en mai 2019. Une étude de faisabilité positive a été complétée dernièrement par Services Miniers PRB inc. Les réserves minérales sont de 10 900 tonnes prouvées avec une teneur de 12,20 g/t d'or et de 475 625 tonnes probables avec une teneur de 11,85 g/t d'or. Les ressources présumées sont de 93 100 tonnes avec une teneur de 11,85 g/t d'or. Des forages en surface ont été planifiés.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt inc. (TSXV : ABI), veuillez consulter notre site web www.abcourt.comet le site Sedar www.sedar.com.

Ce communiqué de presse a été préparé par M. Renaud Hinse, ingénieur et président de Mines Abcourt inc. M. Hinse est une personne qualifiée selon les termes du Règlement 43-101. M. Hinse a approuvé la divulgation des informations scientifiques et techniques du présent communiqué de presse.

Énoncé prospectifs

Le présent communiqué renferme des déclarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes. Dans ce communiqué, l'emploi des termes « estimer », « projeter », « anticiper », « prévoir », « viser », « croire », « espérer », « pouvoir » et des expressions semblables, de même que d'autres verbes au futur, a pour but d'identifier des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont fondées sur des attentes actuelles et ne sont pertinentes qu'à la date de leur publication. Sauf exception prévue dans les lois applicables, la Société ne prend aucun engagement, ni la responsabilité de mettre à jour ou de réviser publiquement toute déclaration prospective ou toute information prospective à la lumière de nouvelles données, d'événements futurs ou pour toute autre raison.

Les facteurs qui peuvent causer une différence importante entre les résultats réels et ceux indiqués dans les déclarations prospectives incluent les changements dans le prix de l'or au marché, la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain, la teneur du minerai extrait et des difficultés imprévues dans les activités minières pouvant influer sur les revenus et les coûts de production. D'autres éléments, telles des incertitudes en matière de réglementation gouvernementale, pourraient