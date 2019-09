11/09/2019 - Brabant Trophy : un événement unique !

Un événement international réunissant les plus grands gymnastes nationaux et internationaux. Sport et divertissement ne feront plus qu'un les 26 et 27 octobre à Den Bosch.

Jamais autant de médaillés olympiques, mais aussi des championnats d'Europe et du monde, n'ont été réunis au Maaspoort. Une soirée fantastique en perspective pour les fans de gymnastique.

Avec la Brabant Cup et le Turngala, ces quelques journées de gymnastiques promettent d'être exceptionnelles.

La compétition se déroulera sur les appareils certifiés FIG de JANSSEN-FRITSEN.