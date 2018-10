ABEO : 03/10/2018 - PROSPEC présente au London Build 2018 (Angleterre)

PROSPEC sera fière de présenter sa gamme de casiers et cabines leaders du marché lors du plus grand salon de la construction de Londres qui aura lieu les 23 et 24 octobre 2018 !

Retrouvez PROSPEC à Olympia, dans la zone « Interior and Fit-Out » (aménagement intérieur), sur le stand A52, et venez discuter avec nos Responsables du développement commercial. Laura King et Lee Walker seront ravis d'échanger avec vous sur vos projets actuels et futurs et de vous présenter les produits PROSPEC les plus adaptés à vos besoins