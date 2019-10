ABEO : 15/10/2019 - SCHELDE Sports au FSB 2019 | Cologne du 5 au 8.11.2019

Depuis 1969, le FSB est le seul salon de produits et services pour les espaces d'agrément, de sport et d'exercice. En tant que visiteur professionnel, vous y trouverez une vaste gamme de produits, procédés, innovations et services du secteur des sports et loisirs, ainsi que de nouvelles perspectives pour votre domaine d'activité.

Fournisseur technique officiel de la FIBA, SCHELDE Sports sera cette année présent sur le stand de la fédération internationale de basket-ball à l'occasion du salon FSB.

Après une année d'ores et déjà exceptionnelle grâce aux spectaculaires rencontres du 3x3 World Tour, à la Coupe du monde 3x3 2019 et à la Coupe du monde de basket-ball 2019 en Chine, nous sommes plus que jamais prêts à vous présenter nos tous derniers produits et innovations et sommes impatients de vous rencontrer à l'occasion de cette nouvelle édition du salon FSB !