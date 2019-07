ABEO : 31/07/2019 - SPIETH Gymnastics équipe le nouveau centre d'entraînement de gymnastique près du château de Prague

Un nouveau centre d'entraînement de gymnastique artistique et de TeamGym a été construit à deux pas du château de Prague.

SPIETH Gymnastics a collaboré avec une entreprise de construction locale pour bâtir cette salle de 400 m², des premiers plans architecturaux à l'installation finale des différents appareils et zones, pour satisfaire aux exigences du club local et du propriétaire du centre, SK Hradkany.

Conçue comme une salle d'entraînement pure, elle se caractérise par ses trois grands bacs à mousse qui permettent aux athlètes et entraîneurs d'apprendre de nouveaux éléments et atterrissages et de s'entraîner sur 11 appareils en prenant le moins de risque possible.

La réussite de ce projet a été rendue possible grâce à la coordination efficace de toutes les parties impliquées, et ce, tout au long du processus. Le centre d'entraînement du club local « SK Hradcany » est un très bon exemple d'une collaboration réussie entre tous les participants et souligne la position de SPIETH Gymnastics GmbH en tant que l'une des plus grandes marques et l'un des principaux constructeurs de centres d'entraînement de gymnastique de haut niveau.