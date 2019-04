ABEO : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Abeo a annoncé que sa filiale Entre-Prises a été désignée fournisseur officiel des murs d’escalades pour l’ensemble des épreuves d’escalade présentes pour la première fois aux Jeux Olympiques 2020 qui se dérouleront à Tokyo. "L’expertise d’Entre-Prises sera mise en valeur, pour la première fois, aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 lors des trois épreuves d’escalade : vitesse, bloc et difficulté, chacune présentant des technicités différentes toutes maîtrisées par Entre-Prises", a précisé le groupe.À l'occasion de cet évènement sportif planétaire, Abeo sera présent sur 3 disciplines à travers ses marques, Schelde Sports, retenue pour les équipements de basketball, Spieth Gymnastics, pour la fourniture des installations de gymnastique artistique et rythmique et Entre-Prises qui possède 30 années d'expérience dans la fourniture de structures d'escalade et de dispositifs d'entrainement de la plus haute qualité.