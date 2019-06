ABEO : Résultats annuels 2018/19

Chiffre non audité

La division Sport en croissance de +16,9% (+1% en organique), affiche un EBITDA courant (7,2 M€) et une rentabilité opérationnelle (6,2%) en retrait par rapport à la même période de l'année précédente, subissant une intégration plus lente qu'anticipée de 2 acquisitions, un mix projets défavorable, un repositionnement opéré en Chine et un niveau d'activité au dernier trimestre en deçà des attentes du Groupe.

Au 31 mars 2019, l'EBITDA courant ressort à 17,7 M€ contre 17,9 M€ un an plus tôt. Le taux de rentabilité opérationnelle3 s'élève à 7,7%, en baisse de 1,8 point par rapport à l'exercice clôturé au 31 mars 2018, reflétant une performance contrastée selon les divisions.

Résultats annuels consolidés 2018/19 (1er avril 2018 au 31 mars 2019) audités - Le Conseil d'Administration d'ABEO s'est réuni le 5 juin 2019 et a arrêté les comptes de l'exercice 2018/19.

ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, publie ses résultats annuels consolidés 2018/19.

Ainsi, ABEO conserve des marges de manœuvre financières nécessaires à la poursuite de son développement, et notamment sa politique de croissance externe.

Avec 99,7 M€ de capitaux propres, ABEO affiche un gearing4 maîtrisé de 0,8 et les covenants au titre du contrat de crédits et de l'emprunt obligataire sont respectés au 31 mars 2019.

ABEO a signé en décembre 2018 avec son pool bancaire un contrat de crédits d'un montant de 125 M€ pour accompagner son plan de développement stratégique. Ce contrat de crédits prévoit la mise en place du refinancement d'une grande partie de la dette bancaire existante, à hauteur de 55 M€, la mise en place de lignes d'investissement pour 50 M€, et de lignes pour financer les besoins généraux du Groupe pour 20 M€.

Enfin, après prise en compte du coût de l'endettement de -2,1 M€, d'un résultat de change positif de 1,5 M€, de produits et charges financiers divers de -0,4 M€ et d'une charge d'impôts de -2,5 M€, le résultat net part du Groupe au 31 mars 2019 s'élève à 7,2 M€ en amélioration de +2,5%.

10,5 M€ intégrant des charges de restructuration et frais liés à la croissance externe contre 12,0 M€ sur l'exercice précédent.

Ainsi, le résultat opérationnel courant s'élève à 12,4 M€ contre 13,6 M€ un an plus tôt. Le résultat opérationnel ressort

Enfin, les actions d'optimisation engagées par ABEO dans la division Vestiaires ont été poursuivies et permettent d'afficher une croissance de +20,8% dont +1,2% en organique et de confirmer une progression de la rentabilité opérationnelle en amélioration de +1,7 point pour un EBITDA courant de 6,4 M€ en progression de 2,0 M€.

La division Sportainment & Escalade en progression de +40,7% (+13,2% en organique), affiche un EBITDA courant de 4,1 M€ en hausse de 0,9 M€ avec un taux de marge de 7,8% en léger retrait de 0,8 point, essentiellement dû à un renforcement des équipes pour soutenir la dynamique de croissance de la division et à l'impact non récurrent de la participation aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires.

Carton plein aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

l'occasion de cet évènement sportif planétaire, ABEO sera présent sur 3 disciplines à travers ses marques, Schelde

Sports, retenue pour les équipements de basketball, Spieth Gymnastics, pour la fourniture des installations de gymnastique artistique et rythmique, et Entre-Prises pour la fourniture des structures d'escalade. Les 30 années d'expertise et le leadership mondial d'Entre-Prises seront mis en valeur lors des épreuves d'escalade, pour leur grande première olympique.

Le savoir-faire du Groupe, parfaitement adapté au contexte de compétitions très exigeantes en matière de qualité mais également de mise en œuvre, est une nouvelle fois reconnu. L'ensemble des marchés sur lesquels ABEO pouvait concourir ont été ainsi remportés.

Stratégie et perspectives

ABEO poursuit la mise en œuvre de sa stratégie de développement pour atteindre son objectif de chiffre d'affaires de 300 M€ à horizon 20205 combinant croissance organique et opérations de croissance externe au cours des 12 prochains mois.

L'activité commerciale au 31 mars 2019 a été dynamique avec des prises de commandes qui s'élèvent à 237,1 M€, en progression de +21,3% (+4,6% en croissance organique) par rapport à l'exercice précédent. Ainsi, ABEO est confiant dans le maintien de son développement commercial à un rythme soutenu sur l'exercice 2019/20 qui bénéficiera notamment de l'intégration sur une année pleine de l'acquisition de Fun Spot Manufacturing.

Par ailleurs, ABEO vise à retrouver une rentabilité opérationnelle courante plus conforme à ses performances historiques. Les foyers de sous performance sont clairement identifiés et un plan d'actions a déjà été initié pour maîtriser les marges et les charges tout en accélérant la croissance organique.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Prochains communiqués 23 juillet 2019 avant bourse Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019/20 18 novembre 2019 avant bourse Chiffre d'affaires du 1er semestre 2019/20 12 décembre 2019 avant bourse Résultats semestriels 2019/20 et réunion de présentation (Paris)

Retrouvez toutes les informations sur www.abeo-bourse.com

À PROPOS D'ABEO

ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2019, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 230,4 M€, dont 77% sont réalisés hors de France, et compte plus de 1 700 collaborateurs.

Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.

ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires. Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.

ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris - Compartiment B.

Contacts

Pour toute question liée à ce communiqué de presse, ou à ABEO, veuillez contacter ACTUS finance & communication

Relations investisseurs - Corinne Puissant investor@beo.fr Tel : 01 53 67 36 77 Relations presse - Serena Boni presse@beo.fr Tel : 04 72 18 04 92

5 Cette ambition construite lors de l'IPO 2016 inclut une croissance organique de 7% par an et une croissance externe de 12% par an du 1er avril 2016 au 31 mars 2020, sans anticipation des éventuels effets de change à venir

3