ABEO : le titre bien orienté après les résultats annuels

Abeo (+5,26 % à 30 euros) se distingue sur la place de Paris, dans le sillage de ses résultats 2018-2019 (clos fin mars). Ainsi, le spécialiste d'équipements de sport et de loisirs a dévoilé un résultat net part du groupe de 7,2 millions d'euros sur la période (+2,5 %), ainsi qu'un Ebitda courant de 17,7 millions d'euros (-1 %). De son côté, le chiffre d'affaires s'établit à 230,4 millions d'euros lors de l’exercice 2018-2019, soit une hausse de 22,7 % sur un an.Compte tenu de ses performances, Abeo proposera à l'Assemblée Générale du 17 juillet prochain le versement d'un dividende de 0,32 euro par action au titre de l'exercice 2018-2019.En termes de perspectives, Abeo dit poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie de développement pour atteindre son objectif de chiffre d'affaires de 300 millions d'euros à horizon 2020, combinant croissance organique et opérations de croissance externe au cours des 12 prochains mois.Par ailleurs, Abeo vise à retrouver une rentabilité opérationnelle courante plus conforme à ses performances historiques."Les foyers de sous performance sont clairement identifiés et un plan d'actions a déjà été initié pour maîtriser les marges et les charges tout en accélérant la croissance organique", indique le groupe.