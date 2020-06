ABEO : ne versera pas de dividende au titre de l'exercice 2019-2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Abeo a publié un résultat opérationnel courant publié au titre de son activité 2019-2020 (clos au 31 mars) de 10 millions d'euros, en recul de 19,2% par rapport à l'exercice précédent. Le résultat net (part du groupe) est, pour sa part, en recul de 90,4% à 0,7 million d'euros en publié. Le spécialiste des équipements de sport et de loisirs précise que, compte-tenu des incertitudes liées au contexte économique dû à l'épidémie Covid-19, son Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale du 28 juillet prochain de ne pas verser de dividende au titre de l'exercice 2019-20.Abeo souligne que, du fait des aléas qui pèsent sur la relance économique, il estime ne pas être en mesure de formuler d'objectifs financiers pour l'exercice 2020/21. La société précise néanmoins que les prises de commandes au 31 mars 2020 s'élèvent à 242 millions d'euros, correspondant à une progression de +2,1% (-4,4% en organique).Le chiffre d'affaires de l'entreprise est en croissance de 2,3% (en publié) à 235,7 millions d'euros. L'Ebitda courant ressort à 22,2 millions d'euros, soit une progression de 25,5%, la marge d'Ebitda courant est en hausse de 1,7 point à 9,4%.Le groupe précise que, sur le mois d'avril 2020, période durant laquelle le confinement s'est généralisé à travers le monde, l'activité de la société s'est inscrite en recul de plus de 50% par rapport à la situation pré-confinement. Il ajoute que sur le mois de mai, le taux d'activité s'améliore progressivement.Aussi, afin d'atténuer cette baisse d'activité brutale, l'entreprise a mis en place des mesures de réduction de temps de travail (chômage partiel ou équivalent, congés payés) et un plan de réduction de coûts externes (marketing, projets).Par ailleurs, afin de préserver les ressources pendant cette période, Abeo indique qu'il a obtenu, post clôture, de BPI France deux prêts d'un montant total de 10 millions d'euros et, de ses partenaires bancaires, des prêts garantis par l'état (PGE) d'un montant total de 23 millions.