ABEO : rachète l'américain Fun Spot Manufacturing

Le fabriquant français d'équipements de sport et de loisirs Abeo a acquis 100% du capital de la société américaine basée en Géorgie, Fun Spot Manufacturing LLC, fortement positionnée dans le domaine du Sportainment (activités combinant Sport et Loisirs). Créée il y a plus de 40 ans, Fun Spot, intégrée verticalement, est spécialisée dans la conception, la production et la distribution d'équipements pour les amusement parks, et notamment les trampoline parks : trampolines, modules Ninja Warrior, murs et blocs d'escalade.S'appuyant sur près de 180 collaborateurs, Fun Spot dispose d'une base industrielle forte avec 2 unités de production et d'un département en Inde de 48 designers expérimentés qui associent leur sens artistique aux meilleurs procédés de fabrication.Avec plus de 460 parcs conçus à travers le monde auprès d'une clientèle diversifiée de franchisés et de propriétaires indépendants, Fun Spot est un des leaders du Sportainment.Sur l'exercice en cours, Fun Spot devrait réaliser un chiffre d'affaires annuel en croissance entre 40 et 50 millions de dollars pour une marge d'Ebitda supérieure à 20%.Cette acquisition s'inscrit dans la droite ligne du plan stratégique 2020 d'Abeo combinant croissance organique et acquisitions ciblées et présente à la fois une forte complémentarité et une combinaison de savoir-faire produits, technologiques et commerciauxLe PDG d'Abeo, Olivier Estèves, a déclaré : " Cette acquisition est au coeur des ambitions stratégiques que nous nous sommes fixées, visant à accentuer la présence d'Abeo sur le continent Nord-Américain et à nous développer sur le segment d'avenir du Sportainment, dont le potentiel de croissance est considérable. Elle est parfaitement en cohérence avec les priorités du groupe. Ce projet structurant pour Abeo nous permet de consolider notre objectif de chiffre d'affaires de 300 millions d'euros à l'horizon 2020. "