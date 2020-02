ABEO : sanctionné suite à une anticipation de chiffre d'affaires annuel en dessous de son objectif

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Abeo (-3,51% - 17,85 euros) est en baisse suite à un avertissement sur sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice 2019-2020. Le spécialiste des équipements de sport et de loisirs a annoncé que dans un contexte d'activité irrégulière d'un trimestre à l'autre il anticipe un chiffre d'affaires au 31 mars prochain légèrement en deçà de l'objectif précédemment annoncé de 250 à 260 millions d'euros.Le groupe a réalisé lundi son point d'activité au titre du troisième trimestre de son exercice 2019-2020. Sur la période, le spécialiste des équipements de sport et de loisirs a publié un chiffre d'affaires de 59,8 millions d'euros, en croissance de 1,3% à données publiées et en baisse de 0,5% en organique." A l'image du premier semestre, le troisième trimestre reste marqué par le repositionnement de marché de Cannice en Chine, l'attentisme lié au Brexit dans les filiales anglaises et surtout par une transformation plus lente qu'anticipée des commandes ouvertes de Fun Spot en chiffre d'affaires ", explique Abeo.Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'élève à 181,7 millions d'euros, en progression de 7,5%, dont 0,4% de croissance organique (effet de change favorable de 0,4%).Pour leur part, les prises de commandes au 31 décembre s'élèvent à 183,3 millions d'euros, en progression de 7,6% (-1,2% en organique, +8,4% en croissance externe et +0,4% d'effets de change).