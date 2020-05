ABEO : soutenu par un ratio prises de commandes/chiffre d'affaires de 103%

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Abeo progresse de 4,92% à 7,68 euros dans le sillage de son point d'activité du quatrième trimestre de son exercice 2019/2020. Si le spécialiste des équipements de sport et de loisirs a fait état d'un recul important de son chiffre d'affaires trimestriel il affiche des prises de commandes en forme olympique au 31 mars 2020. Celles-ci ressortent à 242 millions d'euros contre 237,1 millions un an plus tôt soit, une progression de 2,1% (cependant en recul de 4,4% en organique).Le groupe a publié des revenus au quatrième trimestre en décroissance organique de 12,3% (-12% en publié) à 54 millions d'euros très impactés par la crise du Covid-19.Dans le détail, la division Sport affiche une baisse organique de 15% à 26 millions, celle du Sportainement (sport spectacle) & Escalade recule de 2% à 14,9 millions et l'activité Vestiaires est en retrait de 16,9% à 13,1 millions.Le chiffre d'affaires pour l'exercice 2019/2020 ressort ainsi en décroissance organique de 3% à 235,7 millions d'euros (+2,3% en publié). La société indique que les incertitudes, liées notamment à la durée de la crise sanitaire et à ses conséquences, ne permettent pas à date de faire de projections sur les revenus et la rentabilité du groupe à moyen terme.Abeo met en avant que le ratio du montant de ses prises de commandes au 31 mars 2020 sur ses revenus 2019/2020 ressort au dessus de 100%, à savoir 103%.Aussi, l'entreprise a constaté un repli de son volume d'activité proche de 40% sur le mois de mars. Elle ajoute, sans chiffrage, que le niveau de marge d'Ebitda courant (hors IFRS16) a mécaniquement été impacté par la baisse d'activité du mois de mars.L'entreprise souligne, qu'en France, l'activité reprend graduellement depuis mi-avril après avoir été fortement ralentie ou suspendue en mars avec le durcissement des mesures de confinement. En ce qui concerne l'Europe du Nord et l'Allemagne, moins affectées par les mesures gouvernementales, la société précise qu'elle fonctionne quasiment à pleine capacité. Enfin, dans les autres zones géographiques, Abeo note que ses activités montent progressivement en puissance.La société indique qu'en dehors de quelques annulations, elle conserve son portefeuille de commandes et n'enregistre que des reports de déploiement compte-tenu des mesures de restriction en termes de déplacements et de fermetures de sites.L'expert des équipements de sport et de loisirs précise, par ailleurs, que l'ensemble des mesures de soutien financier proposées par les autorités publiques sont actuellement en cours d'activation, en particulier avec BPI France, pour compenser les effets de la baisse d'activité et préserver les ressources durant cette période.