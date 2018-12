ABEO : un semestre en progression

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Abeo a affiché des résultats en progression au titre du premier semestre de son exercice 2018/2018. Ainsi, le résultat net s’établit à 4,3 millions d’euros, en hausse de 22,6%. Le résultat opérationnel s’élève à 7,3 millions, en progression de 23,3% et l’Ebitda à 9,9 millions, soit +16,9%. Quant au chiffre d’affaires, il est de 110 millions, en hausse de 24% en données publiées et 5,2% en organique, soutenue par les divisions Sport (+6,6%) et Escalade (+18,4%).Fort de prise de commandes au 30 septembre 2018 qui s'élèvent à 112,7 millions d'euros, en progression de 21,5%, le fabriquant d"équipement de sport anticipe un rythme de croissance plus soutenu sur le second semestre de son exercice 2018/19.Par ailleurs, le groupe bénéficiera de l'intégration de la société Fun Spot Manufacturing, spécialisée dans la conception, la production et la distribution d'équipements pour les amusement parks, qui est consolidée à compter du 1er novembre 2018.