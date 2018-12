Abeo : ABEO : Progression des résultats semestriels 2018/19

EBITDA courant de 9,9 M€ en hausse de 16,9%

Résultat opérationnel en progression de 23,3%

Perspectives du 2nd semestre très bien orientées

ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, publie ses résultats consolidés du 1er semestre 2018/19.

Résultats consolidés du 1er semestre 2018/19 (1er avril au 30 septembre 2018) revus – Le Conseil d'Administration d'ABEO s'est réuni le 12 décembre 2018 et a arrêté les comptes du 1er semestre 2018/19. Les résultats au 30 septembre 2018 tiennent compte de la première application des normes IFRS 9 et IFRS 15 au 1er avril 2018, sans retraitement des périodes comparatives.

M€ 30.09.17

6 mois 30.09.18

6 mois Variation Chiffre d'affaires 88,7 110,0 +24,0% EBITDA courant1 8,5 9,9 +16,9% en % du CA 9,6% 9,0% -0,6 pt Résultat Opérationnel Courant 6,5 7,5 +15,7% Résultat Opérationnel 5,9 7,3 +23,3% Résultat net 3,5 4,3 +22,6%



Une activité soutenue au 1er semestre

Au titre du 1er semestre de son exercice 2018/19, ABEO affiche un chiffre d'affaires de 110,0 M€, en croissance de 24% par rapport à la même période sur l'exercice précédent. La croissance organique2 s'élève à 5,2% soutenue par les divisions Sport (+6,6%) et Escalade (+18,4%) et la contribution de la variation de périmètre est de 19,4% (intégration de Meta GmbH depuis novembre 2017, Cannice depuis janvier 2018 et Bosan BV depuis mars 2018). Sur cette période, l'effet de change est défavorable de 0,6%.



Progression des résultats dans un contexte dynamique d'acquisitions

Portée par un bon niveau d'activité, l'EBITDA courant affiche une progression de 16,9% et ressort ainsi à 9,9 M€ au 30 septembre 2018 contre 8,5 M€ un an plus tôt. Le taux de rentabilité opérationnelle3 s'élève à 9%, soit une diminution de 0,6 point par rapport au 1er semestre 2017 et de 0,5 point par rapport à l'exercice clôturé le 31 mars 2018, liée à la division Sport.

Sur la période, la division Sport affiche un EBITDA courant de 3,6 M€ en retrait (-0,9 M€) par rapport à la même période de l'année précédente avec une rentabilité opérationnelle de 6,3%, reflétant principalement une activité faible en début d'exercice, d'un mix projets défavorable et d'une intégration plus lente qu'anticipée de deux acquisitions.

La division Escalade continue d'afficher une progression de sa performance opérationnelle toujours soutenue du fait des volumes et de Clip' n Climb, et présente un EBITDA courant de 2,4 M€, soit une amélioration de 4,5 points de la rentabilité opérationnelle.

La division Vestiaires affiche quant à elle un EBITDA courant de 3,9 M€, en hausse de 1,2 M€ avec un taux de rentabilité opérationnelle toujours élevé de 12,2%, en amélioration de 1,5 point, et bénéficie de l'acquisition de Meta GmbH.

Ainsi, en phase avec la progression de l'EBITDA, le résultat opérationnel courant s'inscrit à 7,5 M€, en hausse de 15,7%, contre 6,5 M€ un an plus tôt.

Le résultat opérationnel ressort à 7,3 M€ en forte progression de 23,3% par rapport au 30 septembre 2017.

Enfin, après prise en compte d'un résultat financier de -0,5 M€, le résultat net s'établit à 4,3 M€, en hausse de 22,6% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent.



Un bilan maîtrisé

ABEO dispose d'une trésorerie disponible de 44,6 M€ au 30 septembre 2018. L'endettement financier net s'élève à 46,7 M€ contre 28,3 M€ au 31 mars 2018, incluant l'émission d'un emprunt obligataire de type EuroPP d'un montant de 20 M€.

Avec 94,8 M€ de capitaux propres, ABEO affiche un gearing4 parfaitement maîtrisé de 0,5.

Post-clôture, ABEO a signé avec son pool bancaire un contrat de crédits d'un montant de 125 M€ pour supporter son plan de développement stratégique. Ce contrat de crédits prévoit la mise en place du refinancement d'une grande partie de la dette bancaire existante, à hauteur de 55 M€, la mise en place de lignes d'investissement pour 50 M€, et de lignes de financement des besoins généraux du Groupe pour 20 M€.



Stratégie et perspectives

Fort de prise de commandes5 au 30 septembre 2018 très bien orientées qui s'élèvent à 112,7 M€, en progression de 21,5%, ABEO anticipe un rythme de croissance plus soutenu sur le 2nd semestre 2018/19.

Par ailleurs, ABEO bénéficiera de l'intégration de la société Fun Spot Manufacturing, spécialisée dans la conception, la production et la distribution d'équipements pour les amusement parks, qui est consolidée à compter du 1er novembre 2018. Suite à cette acquisition structurante, ABEO met en place une division Sportainment & Climbing (regroupement de Fun Spot et de la Division Escalade).

Sur la base d'une intégration en année pleine de l'ensemble des acquisitions réalisées sur l'exercice précédent et de Fun Spot Manufacturing, l'activité au 31 mars 2018 aurait été supérieure à 250 M€6, consolidant l'objectif de chiffre d'affaires de 300 M€7 à l'horizon 2020.



À PROPOS D'ABEO ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2018, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 187,9 M€, dont 71% sont réalisés hors de France, et compte 1 600 collaborateurs.

Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.

ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires. Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.

ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris – Compartiment B.

1 Résultat Opérationnel Courant + dotation aux amortissements

2 désigne la variation du chiffre d'affaires sur une période comparable et à périmètre constant, en excluant les impacts des variations de change

3 EBITDA courant/chiffre d'affaires

4 Dettes financières nettes / fonds propres

5 données non financières et non auditées – pour mesurer la dynamique commerciale de ses activités, le Groupe utilise entre autres le montant valorisé des prises de commandes sur une période donnée. Cet indicateur de la dynamique commerciale représente le cumul de l'ensemble des commandes enregistrées sur la période mentionnée et comparé avec la même période pour l'exercice précédent

6 Chiffre non audité

7 Cette ambition construite lors de l'IPO 2016 inclut une croissance organique de 7% par an et une croissance externe de 12% par an du 1er avril 2016 au 31 mars 2020, sans anticipation des éventuels effets de change à venir

