Abeo : ABEO accélère son développement aux Etats-Unis et se renforce dans le Sportainment : acquisition stratégique de Fun Spot Manufacturing LLC

Rioz, le 1er novembre 2018

ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, annonce ce jour l'acquisition de 100% du capital de la société américaine basée en Géorgie, Fun Spot Manufacturing LLC, fortement positionnée dans le domaine du Sportainment (activités combinant Sport et Loisirs).

Créée il y a plus de 40 ans, Fun Spot, intégrée verticalement, est spécialisée dans la conception, la production et la distribution d'équipements pour les amusement parks, et notamment les trampoline parks : trampolines, modules Ninja Warrior, murs et blocs d'escalade. S'appuyant sur près de 180 collaborateurs, Fun Spot dispose d'une base industrielle forte avec 2 unités de production et d'un département en Inde de 48 designers expérimentés qui associent leur sens artistique aux meilleurs procédés de fabrication. Avec plus de 460 parcs conçus à travers le monde auprès d'une clientèle diversifiée de franchisés et de propriétaires indépendants, Fun Spot est un des leaders du Sportainment.

Sur l'exercice en cours, Fun Spot devrait réaliser un chiffre d'affaires annuel en croissance entre

40 et 50 MUSD pour une marge d'EBITDA supérieure à 20%.

Cette acquisition s'inscrit dans la droite ligne du plan stratégique 2020 combinant croissance organique et acquisitions ciblées et présente à la fois une forte complémentarité et une combinaison de savoir-faire produits, technologiques et commerciaux. De nombreuses synergies sont attendues :

Développement des ventes de Clip'n Climb, gamme-phare d'ABEO dans l'escalade ludique, sur le marché du Sportainment américain,

Déploiement international de Fun Spot via le réseau de distribution mondial d'ABEO,

Distribution des produits spécifiques comme Parkour ou Ninja par les filiales d'ABEO.

Olivier Estèves, Président-Directeur Général d'ABEO : « Cette acquisition est au cœur des ambitions stratégiques que nous nous sommes fixées, visant à accentuer la présence d'ABEO sur le continent Nord-Américain et à nous développer sur le segment d'avenir du Sportainment, dont le potentiel de croissance est considérable. Elle est parfaitement en cohérence avec les priorités du Groupe. Ce projet structurant pour ABEO nous permet de consolider notre objectif de chiffre d'affaires de 300 M€ à l'horizon 2020. »

Modalités de l'opération

L'acquisition est intégralement financée en numéraire, dans le cadre de la trésorerie et des lignes de crédit dont dispose d'ores et déjà ABEO.

Fun Spot Manufacturing LLC sera consolidée à compter du 1er novembre 2018.

Prochains communiqués

19 novembre 2018 avant bourse Chiffre d'affaires du 1er semestre 2018/19

13 décembre 2018 avant bourse Résultats semestriels 2018/19 et réunion de présentation (Paris)

À PROPOS D'ABEO ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2018, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 187,9 M€, dont 71% sont réalisés hors de France, et compte 1 600 collaborateurs.

Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.

ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires. Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.

ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris – Compartiment B.

