Abeo : CA un peu sous l'objectif attendu pour 2019-20

10/02/2020 | 09:47

Abeo indique anticiper que son chiffre d'affaires au 31 mars 2020 sera légèrement en deçà de l'objectif précédemment annoncé compris entre 250 et 260 millions d'euros, mais 'rester confiant dans sa stratégie de développement sur le long terme'.



A l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2019-20, son chiffre d'affaires s'élève à 181,7 millions d'euros, en progression de +7,5% dont 0,4% de croissance organique (effet de change favorable de 0,4%).



Le fournisseur d'équipements de sport et de loisirs revendique des prises de commandes au 31 décembre 2019 de 183,3 millions d'euros, en progression de +7,6% (-1,2% en organique, +8,4% en croissance externe et +0,4% d'effets de change).



