Abeo : acquisition de Fun Spot Manufacturing aux Etats-Unis

01/11/2018 | 08:06

Abeo annonce l'acquisition de 100% du capital de Fun Spot Manufacturing, société basée dans l'Etat américain de Géorgie et fortement positionnée dans le domaine du sportainment (activités combinant sport et loisirs).



Avec près de 180 collaborateurs, Fun Spot dispose de deux unités de production et d'un département en Inde. Sur l'exercice en cours, il devrait réaliser un chiffre d'affaires en croissance entre 40 et 50 millions de dollars pour une marge d'EBITDA supérieure à 20%.



L'acquisition est intégralement financée en numéraire, dans le cadre de la trésorerie et des lignes de crédit dont dispose d'ores et déjà Abeo. Fun Spot Manufacturing sera consolidée à compter de ce 1er novembre.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.