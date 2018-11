Abeo : croissance de 24% du CA au 1er semestre

19/11/2018 | 07:56

Abeo affiche pour son premier semestre 2018-19 un chiffre d'affaires de 110 millions d'euros, en progression de 24% en données publiées et de 5,2% en organique, croissance interne portée par les divisions sport (+6,6%) et escalade (+18,4%).



Sur son second semestre, la société d'équipements de sport et de loisirs va bénéficier de prises de commandes au 30 septembre 2018 qui s'élèvent à 112,7 millions d'euros, en hausse de 21,5% (dont +4,3% en croissance organique).



Abeo ajoute que l'acquisition de Fun Spot Manufacturing (consolidée à compter du 1er novembre 2018), couplée à une bonne orientation des prises de commandes, lui permet de consolider son objectif de chiffre d'affaires de 300 millions d'euros à horizon 2020.



