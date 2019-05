Abercombie : Jefferies abaisse sa cible

30/05/2019 | 14:09

Jefferies réaffirme sa recommandation 'conserver' sur Abercombie & Fitch, avec un objectif de cours abaissé de 24 à 20 dollars, au lendemain de la publication des résultats de la chaine de vêtements pour jeunes.



'Le premier trimestre s'est montré supérieur aux attentes, mais ceci a été contrebalancé par de faibles objectifs pour le deuxième trimestre et des dépenses opérationnelles élevées sur l'année liées aux actions pour rationaliser la présence internationale', explique-t-il.



Bien qu'encouragé par les mesures prises pour réduire les effectifs de magasins en sous-performance, Jefferies se montre préoccupé par l'importance accrue du second semestre pour atteindre les objectifs annuels.



